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نشرةONA ا درة ضيفة «فحص شامل»..مدكور يجدد تعاقده مع نجومFM..النهارOne تعرض «مصر تستطيع»

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مايا_درة_رانيا

مايا_درة_رانيا

 

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، الفنانة الكبيرة رانيا فريد شوقي، وذلك غدًا الأربعاء، في تمام الثالثة عصرًا..للمزيد

رانيا فريد شوقى

رانيا فريد شوقى

تذاع حلقة جديدة من برنامج “فحص شامل”، غدًا، على شاشة قناة الحياة، حيث تحل الفنانة التونسية «درة» ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب وتتضمن الحلقة العديد من المفاجآت والتصريحات النارية..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2809015#.WD1-x4FZXyk.facebook

درة

تعرض قناة النهار one، على شاشتها، حلقات الموسم الجديد، من برنامج “ تستطيع” من تقديم الإعلامي أحمد فايق، والذي تم تصويره ما بين ألمانيا والنمسا..للمزيد

لوجو القناة

لوجو القناة

تحل الفنانة مايا نصر، غدًا، ولمدة ساعتين على الهواء، ضيفة على الإذاعى فادى إبراهيم، من خلال برنامجه “أفصل وأسمع” على إذاعة 9090..للمزيد

الفنانة اللبنانية مايا نصر

الفنانة اللبنانية مايا نصر

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أونا

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