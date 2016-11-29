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مبعوث الأمم المتحدة: تشكيل الحوثيين حكومة جديدة لا يساعد اليمن

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مبعوث الأمم المتحدة: تشكيل الحوثيين حكومة جديدة لا يساعد اليمن مبعوث الأمم المتحدة: تشكيل الحوثيين حكومة جديدة لا يساعد اليمن

>جنيف (رويترز)

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن اليوم الثلاثاء إن تشكيل حركة الحوثيين المسلحة - التي تسمي نفسها أنصار الله - وحلفائها السياسيين حكومة جديدة لا يساعد البلاد أو عملية السلام.

 

ووجهت هذه الخطوة التي أعلنت عنها وكالة أنباء سبأ الرسمية التي يديرها الحوثيون أمس الاثنين ضربة لجهود تساندها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 20 شهرا.

 

وقال المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان إن إعلان جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام عن تشكيل حكومة جديدة في صنعاء يمثل عقبة جديدة ومثيرة للقلق أمام عملية السلام ولا يخدم مصالح الشعب اليمني في هذه الأوقات الصعبة

 


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