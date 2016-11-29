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رئيس مجلس النواب :توجه سفيرنا بجنيف مختلف عن الدولة وتغييره «ضرورة»

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رئيس مجلس النواب :توجه سفيرنا بجنيف مختلف عن الدولة وتغييره «ضرورة» رئيس مجلس النواب :توجه سفيرنا بجنيف مختلف عن الدولة وتغييره «ضرورة»

علاء عابد_رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على هوى ” الذى يقدمه خالد صلاح، قال خلالها إن زيارة لجنة حقوق الإنسان للجانب الدولى والأوروبى، كانت لتوضيح معايير حقوق الإنسان التى تطبق فى مصر، مشيرا إلى شرح مبادرات مصر الطيبة خلال زيارة جنيف، لاسيما الإفراج عن الشباب وعام المرأة بمصر وزيارات السجون وأقسام الشرطة.

وأضاف “عابد” أن المسئولين بجنيف ذكروا لأعضاء اللجنة، أنه لم يوضح لهم أحد هذه الحقائق من قبل سواء من السفارات المصرية هناك أو غيرها، مضيفًا “والمفروض لما يبقى فى وفد من البرلمان المصرى فى الاتحاد البرلمانى الدولى وجنيف لشرح معايير حقوق الإنسان التى تطبق فى مصر، أن يتواجد السفير المصرى مع الوفد، لكن أنا سألت على السفير المصرى فى جنيف اللى محضرش أساسًا، قالولنا هو ليه موقف غير متوافق مع المواقف اللى بنعملها فى إظهار دور مصر الحقيقى”.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، بضرورة تغيير سفير مصر فى جنيف لأنه لم يعمل بالروح التى يعمل بها المصريون من أجل إظهار حقيقة الموقف والأوضاع فى وطنهم، مشيرا إلى أنه وجه لوزير الخارجية سامح شكرى، نداء بتغيير هذا السفير لأن له توجهات أخرى، مضيفًا “لما تبقى مصر بتمر من عنق الزجاجة وبنوضح دور مصر فى حقوق الإنسان نتعجب مما يفعله السفير المصرى بجنيف”، وتابع “السفير ده لازم يمشى، لأنه يجب عليه أن ينقل حقيقة الأوضاع من مصر نظرا لاتصالاته وعلاقته وزياراته”.

 

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