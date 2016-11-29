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مجلس النواب ينفي تعرض رئيس مجلس النواب لأزمة صحية

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مجلس النواب ينفي تعرض رئيس مجلس النواب لأزمة صحية مجلس النواب ينفي تعرض رئيس مجلس النواب لأزمة صحية

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

نفت الأمانة العامة لمجلس النواب، ما تردد ببعض المواقع حول تعرض رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لأزمة صحية داخل مكتبه مساء اليوم،وأكدت الامانة العامة، أن رئيس المجلس يتمتع بصحة جيدة، وان ما تردد حول ذلك عار تماما من الصحة.

وطالبت الامانة العامة للبرلمان، وسائل الاعلام بتحرى الدقة فى نشر اى معلومات تتعلق بالمجلس ،وكان مجلس النواب قد وافق على قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي، بالوقوف على الأقدام داخل القاعة الرئيسة للمجلس.

وطالب عبدالعال، أعضاء المجلس الموافقين على القانون بالقيام وهو الأمر الذى استجاب له جميع النواب المتواجدين بالقاعة.

وقال “عبدالعال”، إن الموافقة على القانون يدل على وحدة المجلس، واصفًا أياه بـ”الحدث التاريخي للبرلمان”

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