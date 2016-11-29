أخبار النادى الأهلى الثلاثاء 29/11/2016.. متعب يعود أمام الشرقية

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 29/11/2016، خاصة على مستوى فريق الكرة الأول أبرزها عودة عماد متعب لقائمة الفريق امام الشرقية في المباراة التي تجمعهما غدا بالدوري.

اختار الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري 21 لاعبا لمواجهة الشرقية غداً، الأربعاء، في الجولة الثانية عشرة للدوري، وعاد للقائمة عماد متعب بعد غياب طويل فيما غاب شريف إكرامي للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي : محمد الشناوي وأحمد عادل ومسعد عوض وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلى معلول وحسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب وأحمد حجازى وحسام عاشور وأكرم توفيق، وعبد الله السعيد ووليد سليمان وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا وميدو جابر وأجاي وعمرو جمال ومروان محسن وعماد متعب.

تراجع الجهاز الفني للأهلى بقيادة حسام البدري في اللحظات الأخيرة عن ضم الحارس شريف إكرامي لقائمة مباراة الشرقية التي تقام غدًا في الجولة الثانية عشرة للدوري خوفًا من تفاقم إصابته.

وتلقى الحارس الدولي نصائح من البدري بعد استبعاده من القائمة بعدم التحامل على نفسه رغم تأكيد إكرامي على قدرته على حماية عرين الفريق غدًا.

وعاني إكرامي من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة النصر للتعدين التي فاز بها الأحمر بثلاثية دون رد.

نعى حسام غالي لاعب وسط الأهلي وقائد الفريق الأحمر ضحايا فريق شابوكوينسي البرازيلي الذين لقوا مصرعهم في الساعات الماضية ،وقال حسام غالي :"باسم لاعبي الأهلي ننعي ضحايا فريق شابوكوينسي ونتقدم بخالص التعازي لأفراد أسرهم ولجماهير الفريق ولكل اسرة كرة القدم في البرازيل".

عاد الغينى كاسونجو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، لدائرة اهتمامات الأهلى خلال الأيام الماضية، بعدما ابتعد منذ أسابيع بسبب مغالاة زعيم الثغر فى طلباته المالية للاستغناء عن اللاعب للقلعة الحمراء.

وتألق كاسونجو مع الاتحاد هذا الموسم، حيث سجل له 6 أهداف فى بطولة الدورى حتى الآن، ليطلب حسام البدرى المدير الفنى للأهلى التعاقد معه، وقام مسئولو القلعة الحمراء بـ"جس نبض" زعيم الثغر وقتها، لكن الأخير رفض الاستغناء عن اللاعب فى البداية قبل أن يتغيّر موقف الاتحاد

يرى حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، أن الاستهانة بفريق الشرقية سيكون أولى خطوات خسارة المارد الأحمر نقاط اللقاء، الذى سيجمع الفريقين فى الثامنة من مساء غد الأربعاء، فى استاد السلام بالجولة الـ12 للدورى العام.

ورفض البدرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" التقليل من فريق الشرقية صاحب المركز السادس عشر فى الدورى برصيد 7 نقاط، موضحاً أن أحفاد عرابى يملكون "طموح" الفوز أمام الأهلى خاصة أن معهم مدير فنى مٌتميّز هو علاء عبد العال.

نفى كامل زاهر أمين صندوق النادى الأهلي، تأخر وصول أى من الدُفعات المالية الخاصة بقيمة انتقال رمضان صبحي وإيفونا وتريزيجيه لأنديتهم الحالية.

كان الأهلى قد باع رمضان صبحي لنادى ستوك سيتى الإنجليزى مقابل 6 ملايين يورو وإيفونا لنادى تيانج الصينى مقابل 8 ملايين دولار، ومحمود حسن تريزيجيه إلى نادى أندرلخت البلجيكى.

وشدد زاهر فى تصريحات صحفية على أن الأهلى لم يتلق بعد كامل مستحقاته من بيع الثلاثى، ولكن النادى يقوم بتحصيل الدفعات المستحقة وفقا للمواعيد المدرجة ضمن جدولة المستحقات فى بنواد التعاقد بين الأهلى وكلٍ من الأندية الثلاثة.