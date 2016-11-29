التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الزمالك ودجلة

كتب أحمد توفيق

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ووادى دجلة المقامة حاليا بملعب السلام ضمن الأسبوع الـ 12 للدورى الممتاز بالتعادل السلبى بدون أهداف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون: من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وحسنى فتحى وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وستانلى وشيكابالا وباسم مرسى.

بينما بدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من: محمود رضا فى حراسة المرمى وسيد سالم ومحمد أنور وأحمد العش ومحمود علاء وحسام عرفات وأبو بكر ديارا ومصطفى طلعت ومصطفى جلال وعرفة السيد ومحمد هلال .

تشهد الدقيقة 9 أولى هجمات المباراة لوادى دجلة بعد انطلاقة حسام عرفات وتمرير الكرة لمحمد هلال الذى سدد الكرة بقوة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للزمالك .

فى الدقيقة 11 يسدد معروف يوسف كرة قوية تجاه مرمى دجلة لكنها تعلو العارضة .

وينحصر اللعب فى وسط الملعب مع غياب الخطورة على مرمى الفريقين فى ظل الالتزام الدفاعى الشديد والخوف من استقبال الهدف الأول .

فى الدقيقة 18 يلغى أيمن دجيش مساعد الحكم الأول هدف لوادى دجلة بداعى التسلل بعد استلام محمد هلال الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك ويسددها بقوة لتسكن شباك الشناوى لكن دجيش يرفع الراية ويعلن عدم احتساب الهدف للتسلل .

فى الدقيقة 25 يمرر طارق حامد كرة طويلة لشيكابالا داخل منطقة جزاء دجلة ويحاول الفهد الأسمر مراوغة محمود علاء لكن ينجح الأخير فى استخلاص الكرة ويحبط هجمة خطيرة للزمالك .

ويضغط لاعبو الزمالك على دفاعات دجلة فى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول وفى الدقيقة 34 يحاول شيكابالا التوغل فى دفاعات دجلة لكن يتألق محمود علاء مرة أخرى ويستخلص منه الكرة قبل الانفراد بالمرمى .

وفى الدقيقة 36 يرد حسام عرفات بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها تعلو عارضة مرمى الزمالك .

فى الدقيقة 40 يهدر ستانلى هدف محقق للزمالك بعد إنفراده بمرمى دجلة ويسدد الكرة لكن يتصدى لها محمود رضا .

فى الدقيقة 45 يتوغل ستانلى فى دفاعات دجلة ويوقفه محمد أنور بخطأ ليحصل على أول بطاقة صفراء فى المباراة ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للزمالك أمام منطقة الجزاء يسددها باسم مرسى لكن يتصدى لها الدفاع الدجلاوى .

وتشهد الدقائق الأخيرة سجال بين لاعبى الفريقين فى السيطرة على الكرة فى وسط الملعب دون خطورة على المرميين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف .