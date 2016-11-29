البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك 34 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف “البنك المركزي”، ارتفع بنحو 34 مليار جنيه، ليصل في أغسطس الماضي إلى 172ر2 تريليون جنيه، مقابل 138ر2 تريليون في يوليو السابق له.

وأشار البنك المركزي – في بيان له اليوم الثلاثاء – إلى أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 9ر369 مليار جنيه، منها 9ر270 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 9ر98مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال أغسطس الماضي ليصل إلى نحو 803ر1 تريليون جنيه، مقابل 779ر1 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 47ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 94ر43 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 2ر280 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 137ر1 تريليون جنيه.

ولفت البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 9ر331 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 8ر17 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 3ر100 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 7ر209مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى “تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه” على 3ر40 مليار جنيه.

أ ش أ