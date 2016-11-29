بالصور..اشتباكات عنيفة بين لاعبى المنصورة ونبروه

وقعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي فريق المنصورة ونبروة، وذلك بعد انتهاء المبارة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، في إطار منافسات مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.

وقام أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لكلا الفريقين بالتعدى على بعضهم بالكراسي والحجارة، ما تسبب في إصابة 4 لاعبين من نادي المنصورة ونقلهم إلى مستشفى بني عبيد لتلقى العلاج.

وكشف مصدر طبى بمستشفى بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، إصابة اللاعب كريم إبراهيم بدير بكسر في الذراع اليسرى، وإصابة اللاعب أحمد شبل الأشقر، بسحجات وكدمات بالوجه، فيما أصيب اللاعب مروان محمد عبد الوهاب شاهين، بجرح قطعي في الرأس، وإصابة اللاعب عاطف صبحي عبد الحكيم بجرح قطعى بالرأس.