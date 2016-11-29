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تأخر الدورة الشهرية

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تأخر الدورة الشهرية تأخر الدورة الشهرية

الثلاثاء 29-11-2016 13:53

تهلع بعد الأمهات بغياب الدورة الشهرية لمدة عامين بعد الولادة، فهل يعتبر هذا عادياً؟

يطمئنك عن هذه الحالة د. عدلي الحاج استشاري النساء والولادة، قائلاً:
ربما تتناولين حبوب منع الحمل باستمرار بمجرد انتهائك من فترة النفاس، وهذا خطأ، فالموعد الطبيعي لعودة الدورة الشهرية بعد الولادة لأول مرة هي فترة من 6_ 8 أسابيع بعد الولادة، وعليك إجراء فحص للهرمونات؛ لأن ارتفاع هرمون الحليب يمنع الحمل الجديد.
واعلمي أن فترة نوم الطفل الطويلة خلال الليل وقلة الرضاعة قد تعيد الدورة الشهرية بعد الولادة بسنة، فاستشيري طبيبك بعد فطام الطفل وعدم حدوث حمل جديد.

 

لا تفوتي قراءة تفاصيل "عن مراحل الحمل" ومواضيع أخرى عن التغذية وأطفالك في العدد 39 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق

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