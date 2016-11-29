أفكار بسيطة لطريقة عمل إفطار صحي لطفلك

تصاب أغلب الأمهات بخيبة أمل بعودة طفلها من المدرسة بوجبة الإفطار، التي حضرتها له في الصباح كما هي، واكتفائه بتناول بعض الأطعمة غير الصحيَّة.

اختصاصيَّة التغذية، مال الشام كتيل، تطرح لك بعض الأفكار البسيطة التي تساعدك على تقبل طفلك وجبة الإفطار التي تقومين بتحضيرها.



* على ماذا يجب أن تحتوي حقيبة طعام طفلك؟

يجب أن تحتوي على بروتين لبناء جسمه، كالجبنة، واللبنة، والبيض، وكربوهيدرات كالتوست، والخبز، والفواكه، والخضار، ويمكن استبدال الفاكهة بعصير صحي كعصير البرتقال، والرمان، كوكتيل ولا ننسى الماء.

* كيف اجعل طفلي يأكل ما أعددته له من إفطار؟

-انصحك ألا تعدي لطفلك كميَّة أكثر مما يتحمل، لكي يستطيع تناول كل ما حضرته له.

- شاركي طفلك باختيار ما يرغب بتناوله وحتى في إعداد الساندويش.

* معظم الأطفال لا يفضل تناول الخضار كيف اجعل ابني يأكل الخضار؟

قومي بمزجها مع الساندوتش مثل (ساندوتش جبنة عليها قطع خيار، وساندويش جبنة مع خس) وتقطيعها بأشكال مرحة محببة للطفل مع غموس لتغميس الخضار واستخدامه مع الحلويات مثل (كيك الجزر، وكيك التفاح).

• تفنني في إعداد الساندوتش بمساعدة طفلك لتحصلي معه على وقت مرح إضافة إلى تغذيته بشكل جيِّد



* ما الأطعمة الصحيَّة التي يمكن ارسالها كـ«سناك» مع الطفل؟

- لبن بالفواكه.

- فشار، كورن فليكس، حلوى بالتمر، وحليب.

- سلطة فواكه تضاف لها شوكولاته.

وأخيراً تضيف دكتورة شام حتى يرغب طفلك بتناول ما أعددت له من طعام، انصحك بالاتفاق مع أمهات أصدقائه الأطفال على ارسال طعام صحي وتناوله معاً.

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