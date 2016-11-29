"القوى العاملة": قانون العمل يشترط اعتماد الاستقالة المسبقة من الوزارة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه فيما يتعلق بالاستقالة التى يوقعها العامل قبل استلامه العمل، تم وضع شرط لها فى قانون العمل الجديد، وهو وجوب أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة أو مكتب العمل، ولو لم تكن معتمدة فكأنها لم تكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أن قانون العمل الجديد اتخذ فترة كبيرة لإعداده وذلك منذ عام 2014، وحاولت الوزارة مرتين من قبل الانتهاء من المشروع ولكنها لم توفق بسبب صعوبات، موضحاً أنه تم بذل مجهود كبير فى الستة أشهر الماضية.

وأوضح أن الهدف الرئيسى من القانون هو إحداث توافق بين طرفى العملية الإنتاجية وهما العمال وأصحاب الأعمال ليكون هناك علاقة بينهما بها توافق، وأن القانون يهدف إلى زيادة الإنتاج المصرى لرفع الاقتصاد.