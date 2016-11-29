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ترحيل 3 قطريين تشاجروا مع راود أحد المطاعم بالمهندسين

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ترحيل 3 قطريين تشاجروا مع راود أحد المطاعم بالمهندسين ترحيل 3 قطريين تشاجروا مع راود أحد المطاعم بالمهندسين

>كتب سليم على - أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بإخلاء سبيل 3 قطريين ومصريين بضمان اثبات شخصيتهم، بعد تشاجرهم معاً داخل مطعم شهير بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.

 

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين عدد من رواد أحد المطاعم الشهيرة بجامعة الدول العربية بسبب تهكم بعض المصريين على ملابس 3 قطريين الجنسية كانوا متواجدين داخل المطعم، وتدخل أمن المطعم للفصل بين الطرفين.

 

من جانبه أفاد مصدر أمنى، أن المتهمين الـ3 القطريين تم ترحيلهم لبلادهم بعدما تبين انتهاء مدة إقامتهم فى ، حيث دخلوا البلاد بهدف السياحة وانتهت مدة الإقامة ولم يجددوها.

 


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مصر 365

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