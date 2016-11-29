مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون على تجديد العقوبات على إيران هذا الأسبوع

قال السناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون يجدد العقوبات على إيران لعشر سنوات، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وإذا أُقر مشروع تمديد قانون عقوبات إيران كما هو متوقع فسوف يرسل إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا.

وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة الشهر الماضي لصالح تمديد القانون الذي أقر للمرة الأولى عام 1996 لمعاقبة الجهات التي تستثمر في صناعة الطاقة الإيرانية ولمنع الجمهورية الإسلامية من السعي لإنتاج أسلحة نووية.

وستنقضي مدة القانون بنهاية 2016 إذا لم يُجدد.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم لا يعتقدون أن من الضروري تجديد العقوبات حيث أن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى العام الماضي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة عام. لكنهم لم يثيروا مخاوف أيضا من أن التجديد سينتهك الاتفاق.