أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون على تجديد العقوبات على إيران هذا الأسبوع

Google+ Print
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون على تجديد العقوبات على إيران هذا الأسبوع مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون على تجديد العقوبات على إيران هذا الأسبوع

مجلس الشيوخ الامريكي

قال السناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون يجدد العقوبات على إيران لعشر سنوات، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وإذا أُقر مشروع تمديد قانون عقوبات إيران كما هو متوقع فسوف يرسل إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا.

وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة الشهر الماضي لصالح تمديد القانون الذي أقر للمرة الأولى عام 1996 لمعاقبة الجهات التي تستثمر في صناعة الطاقة الإيرانية ولمنع الجمهورية الإسلامية من السعي لإنتاج أسلحة نووية.

وستنقضي مدة القانون بنهاية 2016 إذا لم يُجدد.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم لا يعتقدون أن من الضروري تجديد العقوبات حيث أن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى العام الماضي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة عام. لكنهم لم يثيروا مخاوف أيضا من أن التجديد سينتهك الاتفاق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا