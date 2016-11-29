تعيين "جمال عبد العظيم" رئيسًا لجمارك بورسعيد

بورسعيد – محمد عزام

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور جمال عبد العظيم، الذى كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لميناء دمياط؛ رئيسًا لجمارك بورسعيد، بدلاً من محمد أبو زيد.

كان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3083 لسنة 2016 يضم تعيين 20 قيادة بمصلحة الجمارك على مستوى محافظات مصر والإدارات المركزية المختلفة .

يذكر أنه بعض التجار وأهالى المحافظة شكوا من تردى أحوال المنافذ الجمركية وسوء تعامل القائمين عليها من موظفين ورجال أمن الموانئ مع زوار بورسعيد .

هذا بالإضافة إلى مطالبة بعض أعضاء الغرفة التجارية بتفعيل نظام كاميرات المراقبة بالمنافذ، واستخدام الأجهزة الحديثة فى الكشف على الحاويات داخل موانئ المحافظة.