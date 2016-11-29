حملة #الإمارات_بكم_تفخر تتوج غداً بـ" دقيقة الدعاء الصامت" تكريماً لتضحيات شهداء الإمارات

تتوج حملة #الإمارات_بكم_تفخر التي اطلقها مكتب شؤون أسر الشهداء طيلة شهر نوفمبر في إطار استعداداته للاحتفاء بيوم الشهيد بالفعالية الرئيسية غدا تحت عنوان "دقيقة الدعاء الصامت" التي تتضمن تنكيس علم الدولة عند الساعة 8 صباحاً والوقوف دقيقة دعاء صامت عند الساعة 11:30 صباحاً تكريماً لتضحيات شهداء الوطن.

وخلال الفعالية الرئيسية التي ينظمها المكتب بالتعاون مع الجهات المعنية وبمشاركة كافة أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين سيتم الوقوف دقيقة دعاء صامت إكراماً لأرواح الشهداء الأبرار وتقديراً لتضحياتهم ليتم بعدها رفع علم الإمارات مع عزف النشيد الوطني للإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت حملة #الإمارات_بكم_تفخر التي أقيمت خلال شهر نوفمبر الجاري العديد من الأنشطة والفعاليات الداعمة التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع وذلك لتحفيزهم على المشاركة بفاعلية في التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء والاحتفاء بمناسبة يوم الشهيد بما فيها أنشطة وفعاليات مدرسية وجامعية وأنشطة مجتمعية.

وشهدت الحملة إطلاق برامج خاصة بطلبة المدارس والجامعات للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن من خلال لوحات فنية تجسد تضحياتهم وبطولاتهم كما تخللها فعاليات رياضية ومجتمعية متنوعة للتفاعل مع الحملة تقديرا لتضحيات شهداء الإمارات الذين نالوا شرف الشهادة وتعلي من معاني الشهادة والتضحية والولاء والانتماء للوطن.

وارتكزت حملة #الإمارات_بكم_تفخر على محاور رئيسية لإيصال رسالتها إلى مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ومختلف قطاعات الدولة بما فيها ترسيخ مشاعر الفخر والاعتزاز لدى مختلف الفئات بما قدمه أبطال الإمارات من تضحيات وتخليد ذكرى شهداء الوطن كما ركز ت على تكريس مشاعر الوحدة والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع وتأصيل هذه القيم بين أفراده إضافة اعتبار يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة.

وأكدت حملة #الإمارات_بكم_تفخر اعتزاز القيادة والشعب والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة مع أسر الشهداء في هذه المرحلة التي تتجسد فيها معالم التلاحم الكبير بين قيادة الدولة وشعبها وذلك من خلال الإشادة بدور أم الشهيد المحوري ووالده وأسرته في إيجاد نماذج بطولية مشرفة.. كما جسدت وحدة وتلاحم أبناء دولة الإمارات في مواجهة التحديات وركزت على إبراز الوقفة المشرفة لدولة الإمارات تجاه القضايا المهمة والمصيرية للأمة العربية والإسلامية عبر التذكير بتضحيات الأوائل من أبناء الوطن الذين دافعوا عن المنطقة.