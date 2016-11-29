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الصليب الأحمر: فرار 20 ألفا من شرق حلب خلال أقل من 48 ساعة

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الصليب الأحمر: فرار 20 ألفا من شرق حلب خلال أقل من 48 ساعة الصليب الأحمر: فرار 20 ألفا من شرق حلب خلال أقل من 48 ساعة

الصليب الأحمر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إن نحو 20 ألف شخص فروا من منازلهم في شرق حلب خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية في ظل تصاعد الهجمات على المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وبحسب رويترز قالت اللجنة في بيان إنه يجب توفير “ممر آمن” للمدنيين للخروج من القطاع الشرقي من المدينة وإنها مستعدة لتنظيم عمليات إجلاء طبي للمرضى والمصابين.

وأضافت أنه في الفترة بين يوليو ومنتصف نوفمبر فر أكثر من 40 ألفا من مناطق القتال داخل وقرب الجزء الغربي الذي تسيطر عليه في حلب ليصل العدد الإجمالي للفارين من حلب التي كانت أكبر مدن سوريا قبل الحرب إلى 60 ألفا في الشهور الخمسة الماضية.

 

 

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