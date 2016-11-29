صور..محافظ بني سويف يستعرض إنجازات قطاع المياه والشرب والصرف الصحى ‎

قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، إنه يضع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة أولويات خطة المحافظة لتحقيق لتنمية في مختلف المجالات، حيث يتم السير في اتجاهات عديدة ومتكاملة لتحسين الخدمة في هذا القطاع الحيويـ منها العمل بكل الأدوات المتاحة لتنفيذ مشروعات الخطة واستئناف الأعمال بالمشروعات المتوقفةـ والبحث عن حلول غير تقليدية وبالتقنيات الحديثة لتوفير حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها معظم قرى المحافظة.

ووجًه المحافظ، بإعداد دراسة متكاملة تشترك فيها شركة المياه والوحدات المحلية لمراجعة أنظمة القراءة، والدفع لتقليل الفاقد في التحصيل، والذي سيساهم بشكل كبير في توفير موارد مالية لتنفيذ مزيد من المشروعات في القطاع ومد الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين، ووصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لتتبع الأعطال والشكاوي في مكونات الخدمة سواء محطات المياه أو الصرف أو الشبكات وغيرها، لسرعة التعامل معها مع ضرورة إعلام المواطنين بفترة انقطاع الخدمة أثناء الإصلاح أو الصيانة وسبب العطل ونهاية المشكلة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة منظومة العمل من حيث الآداء وجودة الخدمة، والتي يقدمها الفرع في قطاع حيوي يتعلق بخدمة وحاجة أساسية وصحة الموطن، حيث تفقد المحافظ منظومة العمل بالشركة فتابع مراحل العمل بالمعمل المركزي للشركة ومستوى الأداء والأجهزة المستخدمة ومعيار الجودة، التي تتبعها معامل الشركة في تحليل العينات وتفقد قسم الصيانة للإطمئنان على توافر أحدث الأدوات والأنظمة المستخدمة في صيانة الأجهزة.

وتابع قسم المتابعة، والذي يختص بتابع الشكاوي الواردة بخصوص الخدمة على مستوى المحافظة، وتابع أيضًا مراحل استقبال الشكاوي وكيفية التعامل معها، حيث وجًه المحافظ بأهمية التفاعل مع المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا القطاع الحيوي، والذي يتعلق بمطلب أساسي لا غنى عنه ، مطالبًا بعمل استبيان بأراء المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة.

واجتمع حبيب، مع رئيس الشركة المهندس محمد سعيد نشأت وطاقم العمل بالشركة وفروعها على مستوى المراكز السبع للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات وأخر المستجدات وأهم المشكلات التي تعوق تنفيذ بعض هذه المشروعات وسبل تحسين وتطوير منظومة العمل بالقطاع لتقديم الخدمة بجودة أفضل، واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري، وهي الفترة التي تولى فيها المحافظ المسؤولية لتقييم مستوى الإداء في هذه الفترة، حيث تبين أن في الفترة المذكورة تحسن مستوى الانجازبشكل ملحوظ فبلغ إجمالى حجم الاستثمارات فى مجال مياه الشرب، ما يزيد عن 44 مليون و170 ألف جنيه، منها مشروعات تم نهوها بتكلفة 11 مليون و400 ألف جنيه، فيما بلغت تكلفة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها 32 مليون و770 ألف جنيه، في حين بلغ إجمالى حجم الاستثمارات فى مجال الصرف الصحى 41 مليون جنيهًا، تتضمن مشروعات تم الانتهاء منها بتكلفة 23مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة المشروعات الجارية تنفيذها في هذا القطاع 18 مليون جنيه، وذلك بخلاف مشروع الصرف الصحى لقرية طحا بوش، بتكلفة تقديرية 46 مليون جنيهـ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةـ والذي سيخدم 16 ألف نسمة بمركز ناصر.

وبلغ إجمالى قيمة الأعمال التي تم نهوها والمتعلقة بتجديد خطوط وتغذية مياه الشرب2 مليون و280 ألف جنيه، وتخدم 138 ألف نسمة بعدد من قرى المحافظة، فيما يجري حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات بشبكات مياه الشرب، بتكلفة 2مليون و940 ألف جنيه، يستفيد منها 79 ألف نسمة، وبلغ اجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات في تدعيم محطات مياه الشرب من موازنة الشركة، 4 مليون و500 ألف جنيه تخدم 45 ألف نسمة بمراكز الواسطى، وببا، وإهناسيا، وسمسطا وناصر.

كما يجرى حاليًا تنفيذ بعض المشروعات لتدعيم محطات المياه، إجمالي تكلفة 15 مليون و830 ألف جنيه، بمركزي إهناسيا والواسطى، يستفيد منها 370 ألف نسمة ، كما تم اعتماد مبلغ 14 مليون جنيه، لتنفيذ بعض مشروعات المياه بالمناطق الملحة، والأشد احتياجًا، والتي ستخدم 540 ألف نسمة بمراكز بني سويف، والفشن، والواسطى، وببا، وسمسطا،و ناصر.

وفي مجال الصرف الصحي تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط صرف صحي بنواحي المحافظة، تضمنت إحلال و تجديد فرعات هابطة بدائرة المحافظة بتكلفة 3 مليون و650 ألف جنيه، وتخدم 75 ألف نسمة بمراكز بني سويف، والفشن، وناصر، وإهناسيا، والواسطى، في حين يجري حاليًا إحلال و تجديد خطوط صرف صحى الجارى بتكلفة 6مليون و600 ألف جنيه، يستفيد منها 145 ألف نسمة، و تم تنفيذ عدد من المشروعات بمعرفة الشركة بتكلفة 19 مليون جنيه تخدم 480 ألف نسمة بمراكز بني سويف، وببا، وإهناسيا، وسمسطا، وشرق النيل ببني سويف، كما يجري حاليًا تنفيذ مشروعات بمحطات الصرف الصحى بتكلفة 10 مليون و650 ألف جنيه، وسوف تخدم 270 ألف نسمة بمراكز بني سويف، وإهناسيا، وسمسطا

وفي مجال المشاركة المجتمعية بلغ إجمالى قيمة الأعمال 1 مليون و127 ألف جنيه تضمنت مد خدمة الصرف الصحى بنواحى أهناسيا الخضراء بني سويف وعزبة المكافى بببا وتدعيم خدمة مياه الشرب بتزمنت الشرقية وتراوحت نسبة التنفيذ من 80 إلى 100% ليستفيد منها أكثر من 8 آلاف نسمة (بتمويل ودعم من مؤسسة نهضة بني سويف ) وذلك بخلاف مشروع الصرف الصحي بالبساتين ، بالإضافة إلى 3مليون و200 ألف جنيها من جمعيات وأندية روتاري لتوصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة حيث بلغ عدد التوصيلات 900 توصيلة بقرى المحافظة ، علاوة على تجديد واحلال خطوط المياه بالتعاون مع جمعية الأورمان بتكلفة 620 ألف جنيه يستفيد من 11 ألف و500 نسمة في 6 قرى بمراكز بني سويف ، ببا ، اهناسيا ، الفشن ، سمسطا، الواسطى، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات احلال وتجديد شبكات المياه بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة بلغت 825 ألف جنيه تخدم 24 ألف نسمة بمراكز بني سويف وشرق النيل ، اهناسيا ، ببا والفشن

وعلى هامش الزيارة اجتمع المحافظ مع المقاولين الذين تقدموا للحصول على كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ الحلول العاجلة لمشكلة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، كجزء من الحل النهائي للمشكلة التي تعاني منها المنطقة على مدار سنوات عديدة حيث بذلت المحافظة مجهودات كبيرة، لوضع تصور نهائي لحل المشكلة يتضمن مجموعة حلول عاجلة وحلول نهائية للمشكلة.