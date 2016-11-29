«الإفتاء»: غدًا أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1438 هجرًيا

أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن غدًا الأربعاء، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1438هـ.

وقال الدار، فى بيان له، مساء اليوم، إنها استطلعَت شهرِ ربيع الأول لعام 1438هـ، بعد غروب شمس اليوم، التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1438هـ، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت فى بيانها، أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1438هـ بالعين المجردة، وأن هذه الرؤية، وافَقَت الحسابَ الفلكي الذي بين أن القمر نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس، بمدد يُمكن معها رؤيته.