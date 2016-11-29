نائب «الوزراء» الأسبق: نتمنى أن يكون حكم الاستئناف لنقيب الصحفيين مطمئنًا

قال الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن زيارته اليوم لنقابة الصحفيين جاءت للتضامن مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوى المجلس ومساندة فكرة حرية النقابة.

وأضاف زياد بهاء الدين خلال كلمة له بنقابة الصحفيين، أنه مازال هناك أمل لحل الأزمة فى الدرجة الثانية من القضاء، متابعًا: “الأهم أن يظل لدى أعضاء النقابة إقتناع حقيقى بوجود نقابة مستقلة لحماية المجتمع، وكلما زاد موقف النقابة والاستقلال كان فى مصلحة الوطن، نحن نساند النقابة مصلحة لنا كمواطنين وللمجتمع كله”.

واختتم بهاء الدين، حديثه قائلًا: “نتمنى أن يكون الحكم القادم مطمئنًا ومشجعًا، أملنا أن يكون الحكم فى الدرجة القادمة فى صالح النقابة”.