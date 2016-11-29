جلال: المقاصة خسر نقطتين أمام الاتحاد واللاعبون تأثروا بالضغوط الإعلامية

كتب سليمان النقر

عبر إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة عن عدم رضاه عن النتيجة التي خرجت عليها مباراة فريقه أمام الاتحاد بالتعادل الإيجابى 1 / 1، مشيرا إلى أن فريقه أدى مباراة طيبة وأضاع لاعبيه العديد من الفرص أمام المرمى.

قال جلال في تصريحات لقناة أون سبورت أن اللاعبين تأثروا بالإشادة والضغوط الإعلامية خلال الفترة الأخيرة بعد تصدر الدورى وتحقيق نتائج قوية في المباريات الماضية، ولكنه يري أن فريقه خسر نقطتين في مشوار المنافسة علي تصدر المسابقة.

وعن مباراة الأهلى ، أكد أن المباراة صعبة ويسعي لترتيب اوراقه من اجل تحقيق الفوز في صراع المنافسة علي تجميع النقاط.