أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

جلال: المقاصة خسر نقطتين أمام الاتحاد واللاعبون تأثروا بالضغوط الإعلامية

Google+ Print
جلال: المقاصة خسر نقطتين أمام الاتحاد واللاعبون تأثروا بالضغوط الإعلامية جلال: المقاصة خسر نقطتين أمام الاتحاد واللاعبون تأثروا بالضغوط الإعلامية

>كتب سليمان النقر

عبر إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة عن عدم رضاه عن النتيجة التي خرجت عليها مباراة فريقه أمام الاتحاد بالتعادل الإيجابى 1 / 1، مشيرا إلى أن فريقه أدى مباراة طيبة وأضاع لاعبيه العديد من الفرص أمام المرمى.

قال جلال في تصريحات لقناة أون سبورت أن اللاعبين تأثروا بالإشادة والضغوط الإعلامية خلال الفترة الأخيرة بعد تصدر الدورى وتحقيق نتائج قوية في المباريات الماضية، ولكنه يري أن فريقه خسر نقطتين في مشوار المنافسة علي تصدر المسابقة.

وعن مباراة الأهلى ، أكد أن المباراة صعبة ويسعي لترتيب اوراقه من اجل تحقيق الفوز في صراع المنافسة علي تجميع النقاط.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365