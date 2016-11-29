حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: حاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالاً غير مضمونة النتائج

عاطفيا: وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بالخضراوات التي تساعدك في حميتك

برج الثور

مهنياً: إذا كنت تواجه مشكلات وأزمات في مجالك المهني، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الحذر للتخلص منها

عاطفياً: يضعك الشريك أمام شروط صعبة، وخصوصاً بعد رغبته في التخلي عنك والرحيل

صحياً: حاول أن تسيطر على عصبيتك الزائدة، فالمبالغة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير محسوبة النتائج

برج الجوزاء

مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يتحدث عن تغيير في الأفق يدل على نهاية مرحلة أو أمر ما مهم في حياتك يساعدك على تحقيق استقرار مهني

عاطفياً: أنت في بحث دائم عن الاستقرار، وهذا يحتاج إلى خطوات حاسمة مع الشريك على الرغم من المجازفة والعراقيل

صحياً: تنازل عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة

برج السرطان

مهنياً: القمر الجديد يف برج القوس يجعلك تتأكد من بعض الأمور وتطرح تساؤلات وتذهب للتحقق من بعض المعطيات

عاطفياً: لا تقدّم النصائح إلى الشريك إذا لم يكن هادئاً، فهذا سيزيده غروراً مع مرور الوقت

صحياً: لا تناور أو تحاول التهرب من تطبيق ما وصفه لك الطبيب للتخلص من الأوجاع في مفاصلك

برج الأسد

مهنياً: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء

عاطفياً: من الممكن أن تتلقى عرضاً للزواج أو أن تعقد خطبة، أو يؤدي الفريق الآخر أو الشريك أو الزوج دوراً في أحداث هذا اليوم

صحياً: آن الأوان لوضع حد لعصبيتك وانفعالاتك غير المبررة المؤذية لصحتك

برج العذراء

مهنياً: تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك

عاطفياً: تبحث الأوضاع العاطفية مع الشريك، لكن عليك أن تكون واضحاً ودقيقاً لإقناعه بوجهة نظرك

صحياً: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتاراً قليلاً

برج الميزان

مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يدفعك إلى المغامرة، ويتحدث عن غراميات وأجواء عذبة وتترك انطباعاً جيداً لدى المحيط

عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لتحسين علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في توفير أجواء أفضل بينكما

صحياً: طبيعتك بطيئة الحركة تجعلك تفضل الخروج والتنزه بدلاً من ممارسة الرياضة، لهذا من الممكن أن تذهب للتنزه مع أصدقائك وممارسة المشي أو التزلج

برج العقرب

مهنياً: يشكل المثلث بين جوبيتير وساتورن طالعاً جيداً مع القمر الجديد في القوس، ما قد يعني ربحاً مادياً أو عملاً فريداً تخرج به

عاطفياً: التعاون الجدي مع الشريك يعزز العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر وضوحاً من السابق

صحياً: خذ الأمور هذا اليوم بروية وحكمة، ولا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك

برج القوس

مهنياً: القمر الجديد في برجك يشير إلى مرحلة جديدة تعيشها، أو إلى دورة فلكية مميزة تعدك بالنجاح، وتتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من العراقيل، ويساهم في تثبيت العلاقة بينكما على أسس متينة جداً

صحياً: هل أجمل من أن تكون مشيق القد رشيق الحركة والنشاط؟ حاول أن تتوصل إلى ذلك

برج الجدي

مهنياً: تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم

عاطفياً: تشعر بالحيوية وتمارس جاذبية كبيرة على الجنس الآخر وتأسر القلوب وتطل على تغيرات وبعض المحظورات6

صحياً: التوترات العصبية تدفعك إلى التصرف بشراسة، وهذا ما قد ينعكس سلباً على وضعك الصحي، حذار

برج الدلو

مهنياً: الحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير سارّة

عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما

صحياً: يوم مطمئن من الناحية الصحية ولكن يجب توخي الحذر كي لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل

برج الحوت

مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يدعوك إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها بعضهم، وتشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها

عاطفياً: يطلب الشريك إيضاحات محددة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له

صحياً: لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقاً

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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