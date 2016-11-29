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"الصحة": الوزير يلتقى رؤساء شركات ومصانع الأدوية غدا

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"الصحة": الوزير يلتقى رؤساء شركات ومصانع الأدوية غدا "الصحة": الوزير يلتقى رؤساء شركات ومصانع الأدوية غدا

>كتب : نورا فخرى

قالت د.فاتن عبد العزيز، مستشار وزير الصحة لشؤون الصيادلة، إن الوزير يلتقى غدا رؤساء شركات ومصانع الدواء من أجل حل كافة المشكلات التى تواجهها.

 

 

وأضافت مستشار الوزير، خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة تقصي الحقائق حول أزمة الدواء بمجلس النواب " استمتعنا إلى كل الأطراف المعنية بصناعة الدواء من أجل الوصول لحلول وهناك اقتراحات جيدة منها دعم الصناعة أو تثبيت لشركات الأدوية".

 

 

 

وتابعت أن نسبة 13 % القيمة المضافة، مرتفعة جدا لاسيما أنها مفروضة علي المنتجات والعبوات والخدمات وأسعار الكهرباء والمياه، فضلا عن أن الجمارك مرتفعة، لافتا إلى أن وزير الصحة خاطب وزارة المالية من أجل الوصول لحل فيما يتعلق بتلك القضية. 

 

 


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