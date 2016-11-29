بعد انتهاء موجة الحرائق.. الكنيست يصوت على قانون "منع الآذان" غدا

كتب – محمود محيى

بعد الانتهاء من إخماد موجة الحرائق التى اندلعت فى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست الإسرائيلى سيصوت غدا الأربعاء، فى القراءة التمهيدية، على قانون "منع الآذان" الذى تم طرحه للتصويت مؤخرا.

وكان قد أرسل مشروع القانون للكنيست بعد قيام وزير الصحة المتشدد يعقوب ليتسمان، بسحب اعتراضه على مشروع القانون، واستثناء المعابد اليهودية من منع استخدام مكبرات الصوت ليلة السبت.

وينص القانون على منع الآذان فى الفترة بين الساعة 11 مساء حتى الـ 7 صباحا، وبادر إلى هذا القانون القيادى اليمينى المتشدد موطى يوجيف من حزب "البيت اليهودى"، والنائب روبرت اليطوف من حزب "يسرائيل بيتنا" المتطرف.