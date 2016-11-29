"تيمو العبيط".. سلسلة كرتونية لمجلة المصور عن بذاءات أمير قطر

أصدرت مجلة المصور، فى عدد الأربعاء 30 نوفمبر، ملحقا بالرسوم الكرتونية - 10 صفحات - يحكى يوميات وحكايات "تيمو العبيط" مع أدهم المصرى.

الإصدار الذى تقدمه "المصور" لأول مرة سيكون العدد الأول من سلسلة تحمل عنوان يوميات "تيمو العبيط" على شكل قصة كرتونية تكشف ما يروجه "تميم أمير قطر من افتراءات وأكاذيب عن مصر، وما يقوم به الأمير "الحقير" من بلطجة وما تقترفه قناته "الجزيرة" فى حق المصريين و الدولة المصرية، بحسب ما جاء فى المجلة.

أهمية هذه السلسلة الصادرة عن مؤسسة "دار الهلال" ومجلة "المصور" أنها خرجت فى الوقت المناسب تماما، وحسبما أكد الكاتب الصحفى غالى محمد، رئيس مؤسسة "دار الهلال" ورئيس تحرير "المصور"، فإن هذه السلسلة ستوزعها "المصور" على قرائها وسيظل يصدر هذا الملحق الهدية حتى تتوقف تماما أكاذيب وافتراءات أمير الكيان القطرى.

من جانبها قالت د.شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة "سمير" وكاتبة سيناريو "تيمو العبيط": "إن أدهم المصرى المجتهد فى مدرسة صاحب الأخلاق الرفيعة والذى يحترم الكبير سوف ينجح فى النهاية فى كسب المعركة الشرسة التى يشنها ضده باستمرار هذا التيمو العبيط بتعليمات وأوامر من الست الوالدة أم تيمو العبيط".