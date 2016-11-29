«الصحة» و«المالية» تبحثان إعفاء صناعة الدواء من «القيمة المضافة»

ذكرت فاتن عبدالعزيز، مستشار وزير الصحة لشؤون الصيادلة، أن وزير الصحة يخاطب وزير المالية، للوصول لحل لاستثناء صناعة الدواء، وليس الدواء فقط من الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت عبد العزيز، أن نسبة 13 بالمائة “قيمة مضافة”، مرتفعة جدًا، كونها تطبق علي مواد وخدمات تدخل فى الصناعة، فضلًا عن الكهرباء والجمارك المرتفعة.

وأشارت مستشار الوزير، إلى أن هناك مقترحات جيدة خرج بها اجتماع وزير الصحة مع شركات الأدوية، لحل الأزمة منها دعم الصناعة، أو تثبيت سعر الدولار لشركات الأدوية.

وفى هذا السياق، أكدت عبد العزيز، أن الوزير سيلتقي برؤساء الشركات ومصانع الدواء من أجل حل كافة المشكلات التي تواجهها الاربعاء المقبل.

وجاء ذلك، خلال استماع لجنة تقصى الحقائق المكلفة ببحث أزمة نقص الدواء، بمجلس النواب، برئاسة محمد العمارى رئيس لجنة الصحة لشركات والصيادلة ووزارة الصحة.