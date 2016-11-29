أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. أب يعيد صور ابنته "السيلفى" بشكل طريف

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- الأهلى والزمالك ونجوم العالم ينعون فريق "شابيكوينسى" ضحية تحطم الطائرة المنكوبة

2-شاهد فيديو للاعب فريق شابيكوينسى الوحيد الناجى قبل تحطم الطائرة بدقائق

3-أحمد السقا ينشر صورة تظهر عشقه للخيل.. معلقا:رب أخ لم تلده أمك

4- حسين الجسمى يحتفل بالعيد الوطنى للإمارات بمطار دبى.. وميريام فارس تحيى حفل

5- كهربا يزور مركز لذوى الإعاقة ويهدى الأطفال تذاكر حضور مباراة الاتحاد بالدورى

كهربا

6- الخارجية :نجدد التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطينى بمناسبة يوم التضامن معهم

7- بالفيديو ..تدشين شارع "محمد بن راشد" فى الإمارات يمتد لأكثر من 62 كم

8- أب يعيد صور أبنته "السيلفى" على "أنستجرام" بشكل طريف تثير إعجاب رواد الموقع

9- النادى الأهلى يحتفل بعيد ميلاد شاى محمد الـ39

10- برشلونة يهنئ بيكيه على فوزه بجائزة أفضل لاعب كتالونى عن عام 2016