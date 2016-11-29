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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. أب يعيد صور ابنته "السيلفى" بشكل طريف

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. أب يعيد صور ابنته "السيلفى" بشكل طريف أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. أب يعيد صور ابنته "السيلفى" بشكل طريف

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- الأهلى والزمالك ونجوم العالم ينعون فريق "شابيكوينسى" ضحية تحطم الطائرة المنكوبة

 

2-شاهد للاعب فريق شابيكوينسى الوحيد الناجى قبل تحطم الطائرة بدقائق

3-أحمد السقا ينشر صورة تظهر عشقه للخيل.. معلقا:رب أخ لم تلده أمك

 

4-      حسين الجسمى يحتفل بالعيد الوطنى للإمارات بمطار دبى.. وميريام فارس تحيى حفل

 

5-      كهربا يزور مركز لذوى الإعاقة ويهدى الأطفال تذاكر حضور مباراة الاتحاد بالدورى

كهربا

 

6-      الخارجية :نجدد التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطينى بمناسبة يوم التضامن معهم

 

7-      ..تدشين شارع "محمد بن راشد" فى الإمارات يمتد لأكثر من 62 كم

8-      أب يعيد صور أبنته "السيلفى" على "أنستجرام" بشكل طريف تثير إعجاب رواد الموقع

 

9-      النادى الأهلى يحتفل بعيد ميلاد شاى محمد الـ39

 

10-   برشلونة يهنئ بيكيه على فوزه بجائزة أفضل لاعب كتالونى عن عام 2016

 

 


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