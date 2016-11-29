أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. أب يعيد صور ابنته "السيلفى" بشكل طريف

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.
1- الأهلى والزمالك ونجوم العالم ينعون فريق "شابيكوينسى" ضحية تحطم الطائرة المنكوبة
2-شاهد فيديو للاعب فريق شابيكوينسى الوحيد الناجى قبل تحطم الطائرة بدقائق
3-أحمد السقا ينشر صورة تظهر عشقه للخيل.. معلقا:رب أخ لم تلده أمك
4- حسين الجسمى يحتفل بالعيد الوطنى للإمارات بمطار دبى.. وميريام فارس تحيى حفل
5- كهربا يزور مركز لذوى الإعاقة ويهدى الأطفال تذاكر حضور مباراة الاتحاد بالدورى
كهربا
6- الخارجية :نجدد التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطينى بمناسبة يوم التضامن معهم
7- بالفيديو ..تدشين شارع "محمد بن راشد" فى الإمارات يمتد لأكثر من 62 كم
8- أب يعيد صور أبنته "السيلفى" على "أنستجرام" بشكل طريف تثير إعجاب رواد الموقع
9- النادى الأهلى يحتفل بعيد ميلاد شاى محمد الـ39
10- برشلونة يهنئ بيكيه على فوزه بجائزة أفضل لاعب كتالونى عن عام 2016
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