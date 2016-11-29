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«الحضرى» يتلقى عرض احترافى بالمريخ السودانى

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«الحضرى» يتلقى عرض احترافى بالمريخ السودانى «الحضرى» يتلقى عرض احترافى بالمريخ السودانى

عصام الحضرى

(أ.ش.أ)

تلقى حارس مرمى منتخب الأول لكرة القدم، ونادى وادى دجلة، الكابتن عصام الحضري،عرضًا من نادي المريخ السوداني، للاحتراف في صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن عصام الحضري كان قد انتقل لصفوف المريخ السوداني في يناير عام 2011، وتوج مع الفريق بلقب الدوري عامي 2011 و2013، ولقب كأس السودان عامي 2012 و2013.

وقاد الحضري منتخب مصر الوطني في آخر 3 مباريات رسمية، أمام تنزانيا في الجولة الختامية من تصفيات كأس أمم أفريقيا، ومباراتي الكونغو برازافيل وغانا في الجولتين الأولى والثانية في المجموعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

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