أردوغان: العمليات العسكرية في سوريا هدفها إنهاء حكم الأسد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجيش التركي بدأ عملياته داخل الأراضي السورية من أجل إنهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف أردوغان- خلال كلمة ألقاها في ندوة مكرسة “للقدس” بإسطنبول, نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- ” لقي نحو مليون شخص حتفهم في سوريا، ومازال الناس يموتون، بينهم أطفال ونساء ورجال, لقد دعونا إلى الصبر, لكننا لم نقدر على تحمل هذا الوضع في نهاية المطاف ودخلنا سوريا مع الجيش السوري الحر”.

وتابع “لا نخطط للاستيلاء على الأرض السورية.. بل المهمة هي إعطاء الأراضي لأصحابها الحقيقيين; وهذا يعني إننا هنا من أجل إحلال العدالة; ولوضع الحد لحكم الأسد الذي يرهب السوريين بدولة الإرهاب; ولم يكن دخولنا لأي سبب آخر”.

وكان الجيش التركي قد بدأ عملية “درع الفرات” في شمال سوريا 24 أغسطس الماضي, بالتعاون مع بعض الفصائل المنضوية تحت لواء “الجيش السوري الحر” لتطهير المناطق المحاذية للحدود التركية من أي وجود لتنظيم “داعش” الإرهابي.