مزارع وصديقه يقتلان زوج عشيقة الأول بالجيزة والنيابة تحيلهما للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة المستشار بدر مروان مزارعان وربة منزل الى محكمة الجنايات؛ لاتهام المزارعين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واتهام ربة المنزل بالتحريض والمساعدة على قتل زوجها البالغ من العمر 40 عاماً.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت ان المتهمة الثالثة فى الواقعة "سيدة.خ" 40 عاماً، كانت تربطها علاقة غير شرعية مع جارها المتهم "إبراهيم.ن" 35 سنة مزارع، وأنهما اتفقا على التخلص من زوج المتهمة "عثمان.ا" 40 عام مزارع، من أجل الزواج.

واستدرج المتهم الأول المجنى عليه واصطحبه الى منطقة نائية وهناك كان ينتظره صديقه الأخر "حسن.ا"، ثم انهالا على المجنى عليه ضرباً بعصا غليظة حتى هشما رأسه، وفرا هاربين.