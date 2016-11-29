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الفريق محمود حجازي يلتقي قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية

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الفريق محمود حجازي يلتقي قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية الفريق محمود حجازي يلتقي قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية

جانب من اللقاء

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق  جيفرى هاريجين قائد القوات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور حاليًا.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التنسيق والشراكة المصرية الأمريكية، كذلك دعم سبل التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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