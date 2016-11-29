بالفيديو... ليدي غاغا: أشتاق إلى حريتي

بيروت ـ هدى زين

لم تتمكّن النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga من حبس دموعها خلال حوار لها في برنامج " CBS Sunday Morning"، تطرّقت خلاله إلى الحديث عن الثمن الباهظ الذي يدفعه النجم ضريبة شهرته.

وقالت غاغا: "أفتقد الحديث مع الناس. أفتقد الذهاب إلى أيّ مكان أحبّه كي أتعرف إلى أشخاص بصورة عشوائية، فنتحدّث في أمور بسيطة عن الحياة...أنا أحبّ الناس".

وأكدت غاغا البالغة من العمر 30 عاماً أنها تجد الحرية التي حرمتها الشهرة منها في الموسيقى، وقالت: "لقد قدمت في ألبوم Joanne ما أريد تقديمه، على عكس حياتي العادية. فعندما أخرج للعالم أتحوّل إلى ملكية عامة للجميع، من حق أيّ شخص تتبّعي، أو مراقبتي على الشاطئ، ولا يمكنني أن أطلب منه أن يرحل أو اتصل بالشرطة. لا أشعر بالحرية في العالم، ولكن أشعر بها أغني".

وأشارت النجمة إلى أن السبب الرئيسي لتحقيقها هذا النجاح هو علاقتها بعائلتها ودعمهم الكامل لها.

وبالحديث عن والدها قالت: " أجعل والدي سعيداً، هذا أمر مهمّ .. وأشعر اليوم أنه مهما حصلت على جوائز أو ملابس رائعة، فلن تكون هذه الأشياء أفضل من الخروج مع والدي ورؤيته هو وأمي وشقيقتي داخل المطعم، وهم مبتسمون ويرحّبون بي".

وتطرقت النجمة للحديث عن علاقتها بخطيبها السابق تايلور كيني Taylor Kinney، حين قالت بتأثر: "النساء يحببن بقوة أكثر من الرجال، بينما الرجل يودّ فقط أن يشعر بالراحة"، وتابعت القول: "نحن لا نحاول الإنقاص من رجولتكم؛ بل كلّ ما نريد هو أن تبادلونا الحب بنفس القدر الذي نحبكم به".