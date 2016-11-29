مرتضى منصور يلتقي محمد رمضان فكيف برّر إهانته له؟

برغم الهجوم المتكرّر من المستشار مرتضى منصور على النجم الشاب محمد رمضان، لبّى الأخير دعوته لزيارة نادي الزمالك، ونشر مقطعاً مصوراً لكواليس الحوار عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، فجر اليوم الثلاثاء، حيث رحّب مرتضى بالأسطورة قائلاً: "برحب بمحمد في بيت ربنا".

مرتضى منصور، عضو مجلس النواب المصري، ورئيس نادي الزمالك، الذي هاجم الأسبوع الماضي محمد رمضان أكثر من مرة، كان أشهرها في سرادق عزاء الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، إلا أنه استقبل رمضان داخل مسجد النادي قائلاً: "برحب بمحمد في بيت ربنا.."، فيما أكّد أن انتقاداته كانت لشخصيّة حبيشة وليس للممثل، ليردّ عليه رمضان: "كان نفسي تتكلم عن الشخصية وتشكرني".

الأسطورة أكد أنه ذهب تلبية لدعوة المستشار منصور، وتلقى داخل الفيديو عرضاً للانضمام إلى النادي، كما طلب أن تكون العضوية "مجانية"، مستعرضاً ذكرياته داخل النادي العريق قائلاً: "كان بيتي زمان وأنا صغير".