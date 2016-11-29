سيف بن زايد يرأس وفد الدولة لاجتماع وزراء داخلية التعاون

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ "35 " لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) في العاصمة السعودية الرياض.

وكان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد وصل الرياض اليوم، وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية السعودي، وسفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



> وناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الذي ترأسه صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي ، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، وبحث كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والشرطية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية التي تستهدف الأمن والاستقرار، وسبل تطوير العمل الخليجي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المحيطة بدول المجلس، كما ناقشوا نتائج التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 1"الذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من 27 أكتوبر الماضي إلى 16 نوفمبر الجاري.

ضم وفد الدولة، العميد منصور أحمد علي الظاهري، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، والعميد جمعة أحمد هامل القبيسي، والعقيد الدكتور جمال سيف فارس، مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعقيد الدكتور إبراهيم الدبل، مدير إدارة خدمة التدريب الدولي بشرطة دبي، والعقيد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة وعدد من ضباط وزارة الداخلية.