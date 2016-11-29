أبناء ولكن .. طولان هزم الزمالك بخماسية والعميد أطاح بأحلام لقب الدورى

أسماء عمر

برز الكثير من أبناء نادي الزمالك في عالم التدريب وتناوب أبناء مدرسة الفن والهندسة على تدريب فرق الدوري، وكما لمعت أسماؤهم بالفانلة البيضاء متألقين مع نادى الزمالك تألقوا أيضا في مهمة الرجل الأول وقادوا فرقهم للفوز حتى على حساب الفارس الأبيض.



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1. حلمي طولان

كان أكثرهم قسوة على الأبيض عندما فاز على الزمالك (5-0) مع حرس الحدود في موسم 2002-2003، حيث فجر فريق حرس الحدود مفاجأة من العيار الثقيل في الدوري المصري ووجه صفعة قوية إلى الزمالك، بالتغلب عليه (5-0) لتكون واحدة من أسوأ الهزائم التي مني بها الفريق.

وبالتخصص يتفوق طولان من جديد عند مواجهة الفريق الأبيض عندما حقق الفوز لكن مع فريق آخر، حيث استطاع طولان أن يهزم الزمالك في اللقاء الذي جمع بين الفارس الأبيض واتحاد الشرطة الذي هزم الزمالك بهدفين مقابل هدف موسم 2011-2012.



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2. طارق يحيى

مرة أخرى عرقل أحد أبناء الزمالك مسيرته نحو الفوز ببطولة الدوري ومن خلال نادي جديد، حيث استطاع طارق يحيى المدير الفني لنادي مصر المقاصة أن يهزم الزمالك (1-0) في دوري 2010-2011 ليسهل الطريق أمام المارد الأحمر في التقدم نحو اللقب ويعيق الزمالك في استاد القاهرة وسط جماهيره.

3. حسام حسن

لم يتمكن حسام حسن من تحقيق الانتصار على الزمالك إلا أنه فعل ما هو أعظم عندما تعادل المصري بقيادة العميد مع الزمالك الموسم الماضي ، ليتأكد في هذه المباراة خروج الزمالك من سباق المنافسة على اللقب وإعلان الأهلي بطلا بعدما كان الطموح في تحقيق اللقب كان قد تسرب إلي أحلام الجماهير البيضاء مع فقدان الأهلي للنقاط .

4. أحمد حسام ميدو

ويلتقي في تمام الثامنة مساء اليوم نادي الزمالك مع نادي دجلة على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع ال 12 في مسابقة الدوري العام , وتحت قيادة ميدو يخشى عشاق الأبيض من تكرار الحظ البائس للزمالك من جديد أمام أحد أبناؤه خاصة مع قرب ميدو من البيت الأبيض ومعرفته الجيدة بقدرات اللاعبين وكيفية مواجهة الخطط التي يحيكها مدرب الزمالك الجديد محمد صلاح الذي سبق له العمل تحت قيادة ميدو في الجهاز الفني بالزمالك للخروج من المباراة بالثلاث نقاط ودعم مسيرة الفريق نحو اللقب .