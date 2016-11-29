موسكو: توسيع كندا لعقوباتها على روسيا لن يمر دون رد

أعلنت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن توسيع كندا للعقوبات على روسيا لن يمر دون رد، مُحملة مسئولية العواقب السلبية للحكومة الكندية.

ونقل الموقع الالكتروني للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن زاخاروفا، قولها: “لقد ذهبت الحكومة الكندية طواعية خلف إدارة باراك أوباما، التي جعلت نهج معاداة روسيا واحدة من التوجهات الرئيسية لسياستها الخارجية”.

وأضافت: “إن أوتاوا تواصل أعمالها غير المسئولة في تقويض آفاق تطبيع التعاون مع روسيا، بما في ذلك في الأمم المتحدة”.

وأكدت زاخاروفا أن توسيع كندا للعقوبات على روسيا تعد خطوة غير ودية، مشددة على أن هذه الخطوة لن تمر دون رد من جانب موسكو.

أ ش أ