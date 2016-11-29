أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

موسكو: توسيع كندا لعقوباتها على روسيا لن يمر دون رد

Google+ Print
موسكو: توسيع كندا لعقوباتها على روسيا لن يمر دون رد موسكو: توسيع كندا لعقوباتها على روسيا لن يمر دون رد

ماريا زخاروفا

أعلنت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن توسيع كندا للعقوبات على روسيا لن يمر دون رد، مُحملة مسئولية العواقب السلبية للحكومة الكندية.

ونقل الموقع الالكتروني للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن زاخاروفا، قولها: “لقد ذهبت الكندية طواعية خلف إدارة باراك أوباما، التي جعلت نهج معاداة روسيا واحدة من التوجهات الرئيسية لسياستها الخارجية”.

وأضافت: “إن أوتاوا تواصل أعمالها غير المسئولة في تقويض آفاق تطبيع التعاون مع روسيا، بما في ذلك في الأمم المتحدة”.

وأكدت زاخاروفا أن توسيع كندا للعقوبات على روسيا تعد خطوة غير ودية، مشددة على أن هذه الخطوة لن تمر دون رد من جانب موسكو.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب