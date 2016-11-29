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توزيع 15 طن سكر بـ7 جنيهات و20 طن أرز بـ 4.5 جنيه فى دمياط

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توزيع 15 طن سكر بـ7 جنيهات و20 طن أرز بـ 4.5 جنيه فى دمياط توزيع 15 طن سكر بـ7 جنيهات و20 طن أرز بـ 4.5 جنيه فى دمياط

>دمياط - معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، توزيع 15 طن سكر، ورّدها رجل أعمال بدمياط، بسعر 7 جنيهات، وذلك لتوزع على القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة الخمس، فى إطار مبادرة "دمياط تأمر" التى أطلقها محافظ دمياط، لتخفيف العبء عن المواطنين.

كما قرر محافظ دمياط توزيع 20 طن أرز، وردها تجار الأرز بسيف الدين، بسعر 4.5 جنيه للكيلو، لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا، بإشراف كامل من المهندس سيد السؤالى مدير عام مديرية بدمياط وإدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط.

 

 

 

 


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