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شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة المولد النبوى الشريف

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شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة المولد النبوى الشريف شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة المولد النبوى الشريف

أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 140، والمنعقده اليوم، على صرف شهر مكافأة من أساسى الراتب لجميع العاملين بالجامعة الثابتين والمؤقتين وأفراد الأمن، وجميع وحدات وكليات الجامعة، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأكد لطفى، أن الجامعة دائمًا تشارك العاملين بالجامعة بهجتهم بجميع المناسبات السعيدة والأعياد، وأن قرار صرف هذا الشهر تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة، وإعانة لهم على أعباء المعيشة لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بالجامعة.

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