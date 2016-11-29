توزيع 400 قطعة ملابس مجانًا علي طلاب جامعة بني سويف ‎

افتتح الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، صباح اليوم، المعرض الخيرى السابع للتكافل الاجتماعى بكلية التجارة، بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الله عميد كلية التجارة.

وأوضح لطفى، أن المعرض يضم أكثر من 400 قطعة ملابس للطلبة والطالبات غير القادرين بالمجان، مضيفًا أن المعرض الخيرى للملابس يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وأن الجامعة لا تتدخر جهدًا على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب في كافة المجالات، وتحفيزهم لمزيد من العطاء لإثراء العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

وأشارالدكتور محمد عبد الله عميد الكلية، أن المعرض لمدة يوم واحد، وبلغت تكلفته 28 الف جنيهًا، دعماً من الكلية لأبنائها، كما تبلغ تكلفة الطقم الواحد للطالب 140 جنيهًا.