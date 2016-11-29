سعد حسنى يتنازل عن شكواه ضد الإسماعيلى بعد حل أزمة تخفيض عقده

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

تنازل سعد حسنى ظهير أيمن الإسماعيلى، عن شكواه التى تقدم بها ضد الإسماعيلى من قبل بعد حل أزمته مع الدراويش خلال الجلسة، التى جمعته مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى والمهندس خالد فرو نائب رئيس النادى، وقام اللاعب بتوقيع عقد جديد بعد تخفيض عقده القديم.

وحصل سعد حسنى على 300 ألف جنيه بعد توقيع العقد الجديد بواقع 200 ألف نسبة الـ25% مقدم تعاقد الموسم الجارى و100 ألف جنيه قيمة 50% من مستحقاته عن الموسم الماضى.

وينتظر سعد حسنى دخوله قائمة الدراويش فى مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش، والمقرر لها الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى العام.