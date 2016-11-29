الرجاء يهزم الأولمبى 1/2 ويواصل تصدره لمجموعة بحرى

كتب - هيثم عويس

واصل فريق الرجاء تحقيق نتائجه الجيدة وفاز على الأولمبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة، التى جرت بينهما باستاد مطروح ضمن فعاليات الأسبوع التاسع للدورى، ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة محلقا فى الصدارة، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية فى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

كما واصل فاركو سلسلة نتائجه الجيدة تحت قيادة خالد القماش، وفاز على مركز شباب بدر 4/1 ليستمر نحو زحفه للمقدمة برصيد 21 نقطة، فى الوقت الذى عاد فيه المنصورة للانتصارات على حساب نبروه بنتيجة 2/1.

جاءت باقى النتائج فوز مركز شباب كوم حمادة على دمنهور 2/1، وبلدية المحلة على الحربة 2/0، وكفر الشيخ على شربين 2/1.