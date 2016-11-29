متعب يعود للظهور مع الأهلى بعد غياب 109 أيام

كتب - هيثم عويس

أعلن حسام البدرى المدير الفنى للأهلى عن عودة عماد متعب مهاجم الفريق إلى القائمة عبر بوابة الشرقية فى الأسبوع الثانى عشر للدورى فى المباراة المقرر إقامتها باستاد السلام غدا الأربعاء.

ويعود عماد متعب للظهور مع الأهلى مجددا بعد غياب دام 109 أيام وتحديدا منذ 12 أغسطس من العام الحالى فى اللقاء الذى جمع بين المارد الأحمر وزيسكو الزامبى فى الجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما، وخرج على أثرها الأهلى من البطولة بشكل رسمى ، واستطاع متعب إحراز الهدف الثانى والتعادل لفريقه فور نزوله .

وقد اكد حسام البدرى أن أداء متعب فى التدريبات تطور بشكل كبير وهو ما جعله يضمه لقائمة الفريق على أمل الإستعانة بخدماته أثناء اللقاء فى ظل إيمانه الكامل بقدراته الهجومية وتنفيذه للتعليمات بشكل كبير.

ويأمل البدرى فى عودة متعب لمستواه من جديد لسد الثغرة الهجومية التى يعانى منها الفريق فى ظل عدم اقتناع المدير الفنى بمستوى الثنائى عمرو جمال والغانى جون انتوى الذى اقترب كثيرا من الرحيل عن الفريق بعد خروجه من حسابات المدير الفنى تماما .

يذكر أن عماد متعب لم يشارك فى أى لقاء مع الأهلى منذ انطلاق المسابقة عقب تولى البدرى المسئولية بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن الأخير أكد أن اللاعب مازال يحتاج لبعض الوقت للدخول فى تشكيلة الفريق .