عناوين في "تشارلستون" مثيرة للاستكشاف

"تشارلستون"، مدينة أمريكيّة تقع في "كارولاينا" الجنوبية، حيث تصطف المنازل الأرستقراطية المحوطة بالشجر في شوارع قديمة الطراز، وجذّابة للتنزه. كما تتعدّد المعالم السياحيّة والصروح الدينية والمتاحف، لا سيما مبنى البورصة القديم ومتحف "أولد سليف مارت". وتشمل المعالم السياحيّة الأبرز في "تشارلستون":

| سوق مدينة "تشارلستون" التاريخيّة: تصطف على طول "شارع الملك"، المتاجر والمعارض الفنيّة وأكشاك بيع الأطعمة المحليّة والحرف اليدويّة والأعمال الفنيّة والمقتنيات القديمة.

| متحف "تشارلستون": يُعرف هذا المتحف أيضًا باسم "متحف أميركا أولا"، وكان تأسّس في سنة 1773. وهو يضمّ مجموعات واسعة موزعة في قاعات عدة، لا سيما قاعة "ووكونتري"، حيث تُعرض الأدوات البدائية المستخدمة سابقًا في زراعة الأرز. ولا تزال بعض الأماكن في المتحف تعرض الأسلحة وتعطي نبذةً عن الحياة خلال الثورة، ودور "تشارلستون" في الحرب الأهليّة، مع مجموعةٍ بسيطةٍ من الآثار المصرية واليونانية والرومانية.

يفتح المتحف أبوابه من الإثنين إلى السبت، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الخامسة بعد الظهر. أمّا الأحد فهو يستقبل الزائرين، ابتداءً من الثانية عشر ظهرًا.

| حديقة "ووترفرونت": يجتمع السكّان المحليّون والسائحون في هذه الحديقة، لغرض الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلّابة. يغلب الطراز القديم على الحديقة، حيث المقاعد التقليدية والنوافير، بما في ذلك نافورة الأناناس التي تُضاء ليلًا وحدائق الزهور الموسميّة. تحظى الحديقة بموقع مركزي بالقرب من "سوق المدينة". وهي توفّر خدمة الـ"واي فاي" مجّانًا.

| "أكواريوم ساوث كارولاينا": هو ليس مجرد حوض للمخلوقات المائيّة، بل هو موطن لأكثر من عشرة آلاف نوع من النباتات والحيوانات، بما في ذلك ثعلب أمريكا الشماليّة والسلحفاة البحريّة ضخمة الرأس والتمساح وطائر البلشون الأزرق والبوم وفرس البحر وقنديل البحر والثعبان، وسمك القرش. ويستوعب الحوض 1.460.000 ليترمن الماء، ويمكن للسائحين لمس الحيوانات في داخله.

يستقبل الحوض زائريه، يوميًّا، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الرابعة بعد الظهر، مقابل 25 دولارًا أمريكيًا، و18 دولارًا أمريكيًا للصغار الذين تراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة.

