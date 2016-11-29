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محمد رشيد القيادي الفلسطيني في ضيافة عمرو أديب على ON E

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محمد رشيد القيادي الفلسطيني في ضيافة عمرو أديب على ON E محمد رشيد القيادي الفلسطيني في ضيافة عمرو أديب على ON E

محمد رشيد القيادي الفلسطيني

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، اليوم، في برنامجه «كل يوم»، على شاشة ON.E، فى تمام التاسعة والنصف، والذي يذاع بالتزامن على إذاعة نغم FM، القيادي الفلسطيني محمد رشيد، والذي عمل لفترة مستشارًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، للحديث عن مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية والوضع الراهن فى ظل الانشقاق المستمر منذ سنوات طويلة، بين قطاع غزة والضفة الغربية، كما يتحدث عن مستقبل السلطة الفلسطينية والتحديات التى تواجه حركة فتح.

وفي فقرة أخري، يفتح عمرو أديب النقاش حول أحد أهم الملفات التى تهم المواطنين وتحديدًا الشباب، وهو ملف التوظيف، حيث يخصص أديب فقرة كاملة بعنوان “عايز اشتغل”.

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