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«يلدريم» يعلن قرب الانتهاء من تعديلات دستورية تعزز صلاحيات «أردوغان»

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«يلدريم» يعلن قرب الانتهاء من تعديلات دستورية تعزز صلاحيات «أردوغان» «يلدريم» يعلن قرب الانتهاء من تعديلات دستورية تعزز صلاحيات «أردوغان»

رئيس الوزراء التركي يلدريم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الثلاثاء إن حزب العدالة والتنمية الحاكم أوشك على الانتهاء من خطط لتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان رسميا بتطبيق نظام رئاسي، وإنه سيلتقي مع المعارضة القومية لتسوية التفاصيل.

وللوصول إلى الأغلبية المطلوبة في البرلمان حتى يتسنى إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري يحتاج الحزب الحاكم إلى دعم حزب الحركة القومية المعارض.

وبحسب رويترز قال يلدريم خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان المنتمين لحزبه “سنلتقي مرة أخرى مع (رئيس حزب الحركة القومية دولت) بهجلي لنضع هذا التعديل (الدستوري) في صورته النهائية.”

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