ضم القيادى الإخوانى محمد على بشر لقضية الحراك المسلح وحبسه 15 يوما

كتب محمود نصر

أفادت جهات التحقيق، بصدور قرار بضم القيادى الإخوانى محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى قضية الحراك المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى، والمعروفة إعلامياً بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، وحبسه على ذمة التحقيقات 15 يوما.



> ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات بينها الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية السابق.