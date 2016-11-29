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مسؤول: الأسد وحلفاؤه يهدفون للسيطرة على كل حلب قبل تنصيب ترامب

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مسؤول: الأسد وحلفاؤه يهدفون للسيطرة على كل حلب قبل تنصيب ترامب مسؤول: الأسد وحلفاؤه يهدفون للسيطرة على كل حلب قبل تنصيب ترامب

ارشيفية

قال مسؤول كبير في التحالف العسكري الذي يقاتل دعما للحكومة السورية إن الجيش السوري وحلفاءه يهدفون لانتزاع السيطرة على شرق حلب بالكامل من أيدي المعارضة المسلحة قبل تسلم الرئيس الأمريكي دونالد السلطة في يناير ملتزمين بجدول زمني تؤيده روسيا للعملية بعد تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الماضية.

وبحسب رويترز أشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن المرحلة التالية من حملة حلب قد تكون أشد صعوبة مع سعي الجيش وحلفائه للسيطرة على مناطق أكثر كثافة سكانية بالمدينة.

وفقدت المعارضة أكثر من ثلث المنطقة التي تسيطر عليها في حلب في الأيام القليلة الماضية من هجوم حكومي قتل خلاله المئات وتسبب في نزوح الآلاف.

 

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