التحقيق مع مدير مدرسة إبتدائية بالمنصورة بعد إصابة تلميذة بارتجاج بالمخ

الدقهلية - شريف الديب

قرر مدير ادارة شرق المنصورة التعليمية ، تحويل مدير مدرسة ميت مزاح الابتدائية التابعة لمركز المنصورة الى التحقيق ، ومعه المسئولين عن الاشراف فى المدرسة بعد اصابة طالبة سقطت عليها عارضة بملعب كرة السلة بالمدرسة.

و أصيبت طالبة "منى هاني 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائي" بمدرسة ميت مزاح الابتدائية التابعة لمركز المنصورة، بارتجاج في المخ، بعد سقوط احد العارضات بملعب كرة السلة بالمدرسة على رأسها، أثناء تواجدها فناء المدرسة.

وعلى الفور تم نقلها الى مستشفي المنصورة ، حيث تبين اصابتها بارتجاج فى المخ نتيجة وقوع جسم صلب على راسها ، وتم نقلها الى العناية المركز وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها ، و أشار مصدر طبي بالمستشفي الى إستقرار حالة الطالبة وتخطت مرحلة الخطر.