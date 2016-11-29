تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بقتل زوجته بعد تعذيبها فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الهرم، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بعد تعذيبها وإلقائها من شرفة الشقة.

تلقى العقيد بهاء الدين سالم مفتش مباحث الهرم والمقدم عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، بلاغًا يفيد وصول ربة منزل جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الهرم، وانتقل النقيب طارق مدحت ومحمد سعودى معاونا المباحث إلى محل سكن المجنى عليها، وبمعاينة الشقة تبين أنها تحوى بداخلها آثار دماء على جدران غرفة النوم، وعثر على سكين به آثار دماء وقطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت نحو 50 جراما.

وباستكمال الفحص تبين أن المتوفية متزوجة عرفيا منذ 6 أشهر من عاطل، وأنه يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب بسبب اعتيادها الخروج بدون إذنه، ثم استل سكينا وقام بملاحقتها وتوجيه عدة ضربات لها، ما دفعها لإلقاء نفسها من شرفة الشقة محل سكنها، وسقطت على ربة منزل تصادف مرورها بالمكان "لم يحدث بها أى إصابات".

وبسؤال نجلى المتوفية "فاطمة" 10 سنوات، و"محمد" 7 سنوات، أيدا ما جاء بالفحص، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط زوجها المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن السكين المعثور عليه هو المستخدم فى الحادث، وأقر بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.