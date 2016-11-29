أخبار اليمن اليوم.. الرئاسة اليمنية تدين تشكيل الحوثيين للمجلس السياسى الأعلى

كتب مصطفى عنبر

شهدت الساحة اليمنية العديد من الأحداث اليوم،الثلاثاء، ومن بين أهم أخبار اليمن اليوم، إدانة الرئاسة اليمنية إعلان ما يطلق عليه (المجلس السياسي الأعلى)، الذي تم تشكيله مناصفة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأكدت الرئاسة اليمنية فى بيان لها اليوم، إن تشكيل حكومة في صنعاء "يدمر وينهي أي خطوة ممكنة للحوار والسلام".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في عدن عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية القول إن “الخطوات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي وصالح في إعلان ما أسموه حكومة في صنعاء هو تأكيد جديد لشعبنا وللعالم أن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي أي خطوة ممكنة للحوار والسلام وتؤكد حقيقة هذه الميليشيات في ضرب أي مسعى للسلم والاستقرار”.

وكان من بين أخبار اليمن اليوم أيضا، إدانة منظمة التعاون الإسلامى بشدة إعلان "المجلس السياسى الأعلى" تشكيل حكومة إنقاذ وطنى فى اليمن، وأكدت رفضها التام لهذه الحكومة غير الشرعية، التى يشكل إعلانها خرقا لقرارات مجلس الأمن والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بالطرق السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمنى واستتباب الأمن والاستقرار فى البلاد.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية فى اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى، وحث جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب الفعلى مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حل توافقى للأزمة اليمنية؛ يرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى.