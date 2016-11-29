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«فتح» تجدد الثقة في محمود عباس قائدًا عامًا للحركة

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«فتح» تجدد الثقة في محمود عباس قائدًا عامًا للحركة «فتح» تجدد الثقة في محمود عباس قائدًا عامًا للحركة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن – أرشيفية

جددت حركة فتح اليوم الثلاثاء ثقتها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قائدا عاما لها، خلال اعمال مؤتمرها السابع في رام الله في الضفة الغربية.

وبحسب فرانس برس أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وباسم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ترشيح الرئيس عباس قائدًا عامًا لحركة فتح، وذلك في بداية أعمال المؤتمر.

ولاقى ترشيح عباس (81 عاما) تصفيقا حارًا من اعضاء المؤتمر، كمؤشر على الموافقة بالاجماع على الترشيح والانتخاب الشفوي المسبق لبقاء عباس في موقعه، في حين لم يتقدم اعضاء آخرون بترشيحات.

واشار عباس عقب ترشيحه “فتح ستبقى غلابة، ولن يتوقف تيارها الهادر قبل التحرير والاستقلال”.

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